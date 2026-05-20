ORF-Schaulaufen | Klassensprecher-Wahl

Klassensprecher-Wahl. Aber werden sich namhafte Anwärter bis Ende Mai, wenn die Bewerbungsfrist abläuft, überhaupt aus der Deckung wagen, wenn sie ohnehin keine Chancen haben? Entschieden wird über die Führungsspitze des ORF formal weder im Bundeskanzleramt noch im Wiener Rathaus. Im Gesetz heißt es, der Stiftungsrat hat „unabhängig und weisungsfrei“ zu entscheiden. Allerdings steht auch im Gesetz, dass offen abgestimmt wird. Offen! Selbst Klassensprecherwahlen finden geheim statt. Außer der Klassenvorstand hat einen Wunschkandidaten – aber dann wehren sich die Schüler garantiert. Dieser Stiftungsrat, vor allem seine Spitze, allerdings gibt sich der Packelei und den eigenen Geschäften hin. Unabhängig? Ein einziger Hohn!