ORF-Schaulaufen | Klassensprecher-Wahl

ORF-Schaulaufen. Noch gut eine Woche können sich mehr oder weniger qualifizierte Frauen und Männer für die Position des ORF-Generaldirektors für die Periode 2027 bis 2031 bewerben. Jener Mann, der bereits als nächster Chef des öffentlich-rechtlichen Senders ausgepackelt sein soll, hat sich bisher noch gar nicht beworben. Beim großen Schaulaufen – andere nannten es „Casting“ – der potenziellen nächsten ORF-Chefs Dienstag Abend beim Medien-Empfang des oberösterreichischen Landeshauptmannes Stelzer in Wien knüpfte ÖVP-Wunschkandidat Pig weitere Kontakte. Auch Lisa Totzauer, die ihre Kandidatur bereits offiziell gemacht hat, netzwerkte wie andere Vielleicht-Kandidaten.
Klassensprecher-Wahl. Aber werden sich namhafte Anwärter bis Ende Mai, wenn die Bewerbungsfrist abläuft, überhaupt aus der Deckung wagen, wenn sie ohnehin keine Chancen haben? Entschieden wird über die Führungsspitze des ORF formal weder im Bundeskanzleramt noch im Wiener Rathaus. Im Gesetz heißt es, der Stiftungsrat hat „unabhängig und weisungsfrei“ zu entscheiden. Allerdings steht auch im Gesetz, dass offen abgestimmt wird. Offen! Selbst Klassensprecherwahlen finden geheim statt. Außer der Klassenvorstand hat einen Wunschkandidaten – aber dann wehren sich die Schüler garantiert. Dieser Stiftungsrat, vor allem seine Spitze, allerdings gibt sich der Packelei und den eigenen Geschäften hin. Unabhängig? Ein einziger Hohn!
Kommen Sie gut durch den Donnerstag!
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