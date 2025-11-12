Schumann: Bei Sozialhilfe weiter kürzen unmöglich

Die Sozialministerin machte auch deutlich, dass Betroffene die Teuerung besonders zu schaffen macht. Die Inflationsrate lag im Oktober 2025 bei vier Prozent. Für die ärmsten zehn Prozent der Bevölkerung liege die Teuerung jedoch monatlich um 0,4 Prozentpunkte höher als für die wohlhabendsten zehn Prozent, verwies sie m auf Daten des Instituts für Höhere Studien (IHS). Grund dafür sei die Konsumstruktur: Geringverdienende müssen fast ihr gesamtes Einkommen für Wohnen, Energie und Lebensmittel aufwenden. Diese stellen die Bereiche mit den höchsten Preissteigerungen dar. 53 Prozent der Bezieher stammen aus Drittstaaten, 38 Prozent sind österreichische Staatsbürger. 44 Prozent haben einen Asyl- oder subsidiären Schutzstatus. Die durchschnittliche Bezugsdauer lag bei 9,1 Monaten.