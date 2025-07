Zwischen Partisanen und Wehrmachtssoldaten

„Es war damals eine völlig andere Zeit – für die heutige Gesellschaft nicht mehr vorstellbar“, erinnert sich Adolf Gojer. Der Firmengründer des erfolgreichen Unterkärntner Entsorgungsunternehmens erblickte nämlich exakt im Jahr 1938 das Licht der Welt, als der Staat Österreich zu existieren aufhörte und als „Ostmark“ in das nationalsozialistische Deutsche Reich eingegliedert wurde. „Ich kannte nichts anderes. In der Gemeinde Eberndorf gaben tagsüber die Nazis den Ton an und nachts kamen die Partisanen, die mit Anschlägen versuchten, das NS-System zu schwächen. Die Bevölkerung lebte auch am Land in ständiger Angst“, so Gojer: „Es war schrecklich, was sich die Menschen da gegenseitig angetan haben.“