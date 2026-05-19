Als Marilyn splitternackt in den Pool stieg

Der letzte Film Marilyn Monroes stand unter keinem guten Stern. Am ersten Drehtag zu „Something’s Got to Give“ im April 1962 meldete sich der Star krank, um wenig später „Happy Birthday“ für John F. Kennedy zu hauchen. Zurück am Filmset, entschloss sie sich, für eine Swimmingpool-Szene statt mit fleischfarbenem Trikot splitternackt ins Wasser zu steigen.