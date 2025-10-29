Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Schmuggelballons

Litauen macht Ernst und schließt Grenze zu Belarus

Außenpolitik
29.10.2025 16:52
Die beiden Grenzübergänge in Salcininkai und Medininkai sollen bis zum 30. November geschlossen ...
Die beiden Grenzübergänge in Salcininkai und Medininkai sollen bis zum 30. November geschlossen bleiben.(Bild: AFP/PETRAS MALUKAS)

Litauen macht als Reaktion auf Luftraumverletzungen und Störungen des Flugverkehrs durch Ballons seine Grenze zu Belarus für einen Monat dicht – und spricht von einem hybriden Angriff.

0 Kommentare

Die Regierung des baltischen EU- und NATO-Landes beschloss am Mittwoch, die beiden Grenzübergänge in Salcininkai und Medininkai bis zum 30. November geschlossen zu halten. Ausnahmen soll es für Diplomaten, EU-Bürger und Transitreisende in und aus Russlands zwischen Litauen und Polen gelegener Ostsee-Exklave Kaliningrad geben.

„Litauen sieht sich einem hybriden Angriff ausgesetzt“, begründete Ministerpräsidentin Inga Ruginiene die Entscheidung und fügte hinzu, dass die Grenzschließung „so lange wie nötig“ verlängert werden könne. Innenminister Vladislav Kondratovic sagte: „Wir sind überzeugt, dass diese Maßnahmen ein klares Signal an unseren nicht gerade freundlichen Nachbarn sendet, der keinerlei Anstrengungen unternimmt, das Problem zu lösen.“

Litauen geht davon aus, dass die Lage im Land gezielt destabilisiert werden soll.
Litauen geht davon aus, dass die Lage im Land gezielt destabilisiert werden soll.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Ballons störten Luftverkehr in Litauen
In Litauen musste in der vergangenen Woche der Betrieb an Flughäfen viermal vorübergehend wegen aus Belarus einfliegender Wetterballons ausgesetzt werden. Die Ballons werden üblicherweise von Schmugglern eingesetzt, um Zigaretten aus dem autoritär regierten Nachbarland illegal über die Grenze zu schicken. Betroffen von den aus Sicherheitsgründen verhängten Einschränkungen waren über 140 Flüge und mehr als 20.000 Passagiere. Das autoritäre Regime in Minsk ist eng mit Russland verbündet.

Der litauische Staatspräsident Gitanas Nauseda, der die Vorfälle auch mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte besprach, sagte: „In diesem Fall ist Schmuggel lediglich ein Vorwand oder ein Mittel zum Zweck für einen hybriden Angriff gegen Litauen. Wir verfügen über zahlreiche direkte und indirekte Beweise dafür, dass es sich um eine gezielte Aktion zur Destabilisierung der Lage in Litauen handelt.“ Rutte sicherte Litauen Unterstützung zu.

Lesen Sie auch:
Nachdem diverse Ballons für Ärger in Litauen gesorgt haben, greift das Land nun zu drastischen ...
„Hybride Angriffe“
Litauen will Ballons aus Belarus jetzt abschießen
27.10.2025
Tausende saßen fest
Flugbetrieb gestoppt – Mehrere Ballons im Luftraum
25.10.2025

Die Europäische Union verurteilte die Vorfälle. Solche Provokationen seien inakzeptabel, teilte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas im Namen der EU mit. Die Aktionen seien Teil einer „gezielten Hybridkampagne“. Dazu zähle auch staatlich organisierter Migrantenschmuggel. „All diese Handlungen müssen sofort eingestellt werden“, hieß es in der EU-Mitteilung. Man sei bereit, bei weiteren derartigen Aktionen zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
US-Präsident Donald Trump hat erneut mit seinem angeblich hohen IQ geprahlt.
„Richtig schwer“
Trump macht Demenztest – und prahlt mit hohem IQ
US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
173.526 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
147.721 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
130.359 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Außenpolitik
Wegen Schmuggelballons
Litauen macht Ernst und schließt Grenze zu Belarus
„Schütze Familie“
Klagen gegen Pensionisten: Jetzt spricht Strache
„Kein Rückzug“
USA reduzieren Truppen an NATO-Ostflanke in Europa
Karte zeigt erstmals:
Der Wolf darf bei uns bleiben – aber nicht überall
Um Babiš-Partei
Tschechien bekommt EU-kritische Koalition
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf