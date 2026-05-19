Das kann der WM-Kader ++ Dritter ÖHV-Streich?

Das sollten Sie über den 26-Mann-Kader des österreichischen Fußball-Nationalteams wissen, Österreichs Eishockey-Cracks wollen auch im dritten WM-Spiel siegreich hervorgehen und zahlreiche ÖTV-Asse stehen in der French Open Qualifikation – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 19. Mai.