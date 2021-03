Wiener-Linien-Durchsage sorgt für Überraschung

„Es ist ja alles derzeit nicht so einfach und auch das Fahren mit den Öffis kann manchmal schon ganz schön herausfordernd sein“, richtete der Bundespräsident in seiner Durchsage am Mittwochvormittag Worte an die Nutzer der Wiener Öffis. Aus diesem Grund wolle er Danke sagen, „fürs Maske-Tragen“, „das Abstand-Halten und fürs Aufeinander-Schauen“, so Van der Bellen. „Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.“