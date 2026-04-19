Private Med-Uni streckt ihre Fühler nach Tirol aus

Effekte für die Tiroler Wirtschaft ausgerechnet

Um das Projekt den politischen Entscheidungsträgern schmackhaft zu machen, führt die SFU auch die Effekte für die Wirtschaft ins Feld. Die geschätzten Investitionen für die Errichtung des Campus und weiterer Infrastruktur werden mit 100 Millionen Euro beziffert. Zudem wird mit Studiengebühren von 21 Millionen Euro gerechnet, welche in die regionale Wirtschaft zurückfließen. Und „bei über 1400 Studierenden im Vollbetrieb ist mit Ausgaben für Leben und Freizeit mit rund 1000 Euro zu rechnen und demnach mit rund 17 Millionen Euro an direkten und weiteren zwei bis vier Millionen Euro an indirekten wirtschaftlichen Effekten“.