Nächtlicher Wohnungsbrand führte zu Großeinsatz

In einer Wohnung im sechsten Stock brach das Feuer kurz vor 3 Uhr aus bislang unbekannter Ursache aus. Aus Sicherheitsgründen wurden alle Bewohner des Hauses, rund 100 Personen, evakuiert. Neun Personen mussten von der Rettung vor Ort versorgt werden, einige wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.