Nächtlicher Wohnungsbrand führte zu Großeinsatz

Großeinsatz für mehrere Salzburger Feuerwehren in der Nacht auf Sonntag: Im Stadtteil Elisabethvorstadt brach kurz vor 3 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus ein Feuer aus. Rund 100 Anrainer mussten mitten in der Nacht aus ihren Wohnungen evakuiert werden ...
In einer Wohnung im sechsten Stock brach das Feuer kurz vor 3 Uhr aus bislang unbekannter Ursache aus. Aus Sicherheitsgründen wurden alle Bewohner des Hauses, rund 100 Personen, evakuiert. Neun Personen mussten von der Rettung vor Ort versorgt werden, einige wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.
Die Feuerwehr bekämpfte den Brand sowohl über das Stiegenhaus als auch über eine Drehleiter, kurz vor 4 Uhr konnte das Feuer gelöscht werden. Nach der Reinigung und Belüftung des Gebäudes kehrten die Bewohner wieder ins Haus zurück.
Nach ersten Erhebungen wurden insgesamt zwölf Wohnungen durch den Brand sowie durch Löschmaßnahmen beschädigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache führen das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos.
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