Ralf Schumachers Hochzeit wird zum Medienereignis

Schumacher will Fehler von erster Hochzeit vermeiden

Es sei ja nicht seine erste Hochzeit, sagte Schumacher in München. Und darum wisse er, welche Fehler er an dem Tag nicht noch einmal machen werde: Er wolle „egoistischer“ sein und dafür sorgen, dass der Tag vor allem für ihn und seinen Verlobten unvergesslich werde – und nicht nur für die Gäste. „Das war mein Fehler beim ersten Mal und ich hoffe, dass ich daraus gelernt habe.“