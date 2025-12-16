Vorteilswelt
Mordversuch

Acht Jahre Haft für 17-Jährigen nach Messerangriff

Salzburg
16.12.2025 17:39
Verhandlung im großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichtes Salzburg.
Verhandlung im großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichtes Salzburg.(Bild: Markus Tschepp)

Eine Lichthupe löste Mitte Mai bei einer Autowaschanlage im Pongau einen folgenschweren Streit zwischen mehreren Männern aus, bei der ein 17-Jähriger ein Messer zückte und einem Kontrahenten ins Gesicht schnitt. Die Geschworenen waren sich am Dienstag einig: Es war versuchter Mord.

„Ich wollte ihn nicht töten“, bestritt der erst 17-jährige Angeklagte am Dienstag vor dem Geschworenengericht in Salzburg den Vorwurf des versuchten Mordes. Hintergrund der Anklage war ein Messer-Angriff Mitte Mai bei einer Autowaschanlage in Bischofshofen. Der 17-Jährige hatte damals ein Stanley-Messer gezogen und einem Kontrahenten ins Gesicht geschnitten: eine 15 Zentimeter lange Wunde.

Banaler Streit-Auslöser
Tags darauf flüchtete der mutmaßliche Messerangreifer in die Türkei, kehrte aber wieder zurück und stellte sich. Der Auslöser des folgenschweren Streits war übrigens ein banaler: Der 17-Jährige war zuvor mit Freunden mit dem Auto auf der A1 unterwegs. Ein dahinter fahrender Pkw – mit dem Messer-Opfer als Insassen – betätigte „aus Spaß“ mehrfach die Lichthupe. Das führte zur Schlägerei zwischen neun Männern – und dem Messer-Einsatz.

Lesen Sie auch:
Aufblenden führte zum blutigen Konflikt (Symbolbild).
Vorwurf: Mordversuch
Lichthupe löste Streit mit Messer-Angriff aus
20.10.2025

Das nicht rechtskräftige Urteil verkündete der Geschworenensenat am Dienstag gegen 17.30 Uhr: acht Jahre Haft von möglichen 15 Jahren wegen versuchten Mordes. Zudem kommen zwei weitere Monate aus einer alten Strafe dazu. 

Porträt von Antonio Lovric
Antonio Lovric
Salzburg

