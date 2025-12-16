Acht Jahre Haft für 17-Jährigen nach Messerangriff

Banaler Streit-Auslöser

Tags darauf flüchtete der mutmaßliche Messerangreifer in die Türkei, kehrte aber wieder zurück und stellte sich. Der Auslöser des folgenschweren Streits war übrigens ein banaler: Der 17-Jährige war zuvor mit Freunden mit dem Auto auf der A1 unterwegs. Ein dahinter fahrender Pkw – mit dem Messer-Opfer als Insassen – betätigte „aus Spaß“ mehrfach die Lichthupe. Das führte zur Schlägerei zwischen neun Männern – und dem Messer-Einsatz.