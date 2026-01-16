„Orban hat sich in absurde Welt verrannt“

Orbán habe sich in „eine absurde Welt verrannt“ und die sinkende Geburtenrate trotz aller Geldgeschenke und Steuernachlässe nicht aufhalten können. „Warum will niemand in die USA auswandern oder sich an der Kreml-Mauer anketten?“, sagte der frühere ÖVP-Chef zynisch. Die EU sei mit ihrem Lebensmodell von Demokratie, Freiheit, Zusammenhalt, Lebenserwartung und Bildung weltweit führend. Wichtig seien aber noch Handelsabkommen mit anderen Weltregionen wie nun Indien oder das Mercosur-Abkommen mit den südamerikanischen Staaten.