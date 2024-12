Modezar Isak Andic bei Wanderausflug gestorben

Der Sohn gab an, dass die Gruppe am Samstagmorgen aufgebrochen sei. Er selbst sei etwas weiter vorne gegangen als die anderen Familienmitglieder. Plötzlich habe er ein Geräusch gehört, sich umgedreht und noch gesehen, wie sein Vater in die Tiefe gestürzt sei. Er habe ihn nicht mehr stoppen können, wird er in der spanischen Zeitung „La Vanguardia“ zitiert. Es soll nicht das erste Mal gewesen sein, dass die Familie Andic diese Wanderroute wählte.