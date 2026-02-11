Prozess gegen Egisto Ott: Widersprüche häufen sich

Fest steht, dass Ott Daten dieses BVT-Beamten abgefragt hatte, der von Dezember 2013 bis Jänner 2015 sein unmittelbarer Dienstvorgesetzter gewesen war. „Dafür fehlt mir jedes Verständnis“, sagte dazu nun der Betroffene, der am frühen Nachmittag als Zeuge befragt wurde. Am 10. Juli 2022 hatte Ott neben den Daten des leitenden BVT-Beamten auch die von dessen Frau sowie dessen Tochter abgespeichert. Auch dass der Mann an Montagen mit Öffis und sonst mit seinem Dienstwagen an seine Dienststelle gelange, hielt Ott fest. Wie sich später zeigte, wurde in internen Chats des bulgarischen, im russischen Auftrag tätigen Agenten-Rings dieser BVT-Beamte erörtert. Auf die Frage des Richters, wie er sich das erkläre, sagte der Betroffene: „Das reihe ich unter Maßnahmen der organisierten Kriminalität ein.“