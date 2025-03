Jetzt steht fest: Sparkurs trifft die Polizeimusik

In der Landespolizeidirektion Salzburg war zeitweise sogar eine „Einstellung des Spielbetriebs bis auf weiteres“ angeordnet worden, wie es in einem E-Mail des Büros für Öffentlichkeitsarbeit vom 21. Februar hieß, das die APA einsehen konnte. Laut gesicherten Quellen dürfte das Innenministerium die Anordnung daraufhin gestoppt haben. Die Information im Voraus per Mail sei ein „ganz normaler Vorgang im Vorfeld des Erlasses gewesen“, sagte Sprecher Hans Wolfgruber, Leiter des Büros für Öffentlichkeitsarbeit, auf Anfrage am Donnerstagvormittag. Die Polizeimusik sei „ein wertvolles Instrument und fixer Bestandteil in Salzburg“, eine gänzliche Auflösung „nie Thema gewesen“, relativierte der Sprecher.