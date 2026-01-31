Filialen zu, Zentrale kleiner: 300 Jobs gefährdet

Hälfte der Filial-Mitarbeiter vor Jobverlust

Mit dem Aus von einem Drittel der Unimärkte kommt nicht nur vielen Regionen ein Nahversorger abhanden, auch Arbeitsplätze gehen verloren. Ursprünglich hatte der Lebensmittelhändler 500 Mitarbeiter aus den Filialen beim AMS-Frühwarnsystem zur Kündigung angemeldet. „Mehr als die Hälfte der vorangemeldeten Mitarbeitenden sind in Standorten mit einer direkten Nachfolge – diese Arbeitsplätze bleiben in der Regel erhalten“, heißt es von Unimarkt zur „Krone“. Heißt im Umkehrschluss: Knapp 250 Beschäftigte könnten ihre Jobs verlieren.