„Projekt Wasserspeicher“ hilft Natur und Bauern

Wenn man die topografischen Gegebenheiten geschickt nutzt, bleibt Wasser für Trockenphasen an der Oberfläche. Wie sehr Oberflächenwasser auch mit natürlichen Mitteln vor dem Versickern bewahrt werden können und wie sich das positiv aufs Kleinklima auswirkt, zeigt die neue Studie der Boku. Dafür hat die Uni für Bodenkultur (Boku) auf einem 15.000 Quadratkilometer großen Gebiet bei Marchegg im Bezirk Gänserndorf untersucht, mit welchen Maßnahmen man am effektivsten Wasser in nassen Zeiten auf natürliche Art „speichern“ kann, damit Dürreperioden besser überstanden werden können. Das ausgewählte Areal schien dazu sehr geeignet, zumal es sich um eines der trockenheitsanfälligsten Gebiete des ganzen Marchfeldes handelt.