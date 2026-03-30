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„Trinkwasser-Vorrang!“

Der stille Kollaps unserer Flüsse und Bäche

Niederösterreich
30.03.2026 06:00
Naturjuwel mitten in den Donau-Auen: Die Lobau kämpft ums Überleben.
Naturjuwel mitten in den Donau-Auen: Die Lobau kämpft ums Überleben.(Bild: Kracher-Kreativ)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Von Mark Perry und Anna Kindlmann

Wenn das Wasser verstummt – Europas fließende Lebensadern geraten durch Brüsseler Alleingang unter Druck.

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Was unscheinbar nach technischer „Überarbeitung“ klingt, hat Sprengkraft: Die EU liebäugelt mit Eingriffen in die Wasserrahmenrichtlinie – jenes Regelwerk, das Europas Flüsse, Seen und Grundwasser bislang wie ein Schutzschild umspannt. Der Naturschutzbund Österreich schlägt Alarm: Wird hier aufgeweicht, droht nicht weniger als ein Rückschritt beim Schutz unserer letzten intakten Wasserlandschaften. „Wasser ist weit mehr als eine Ressource – es ist Lebensraum“, warnt Präsident Thomas Wrbka und dieser Lebensraum gerät zusehends unter Druck – politisch wie ökologisch.

Trockene Böden, sinkende Pegel
Der Winter war zu warm, zu trocken, zu kurz an Niederschlag. Die Zahlen sind eindeutig: Knapp die Hälfte der Messstellen zeigt derzeit niedrige bis sehr niedrige Grundwasserstände. Was früher ein Ausreißer war, wird zur neuen Normalität. Die Folgen sind längst sichtbar: Flüsse führen weniger Wasser, Auen trocknen aus, Feuchtgebiete verlieren ihre Funktion als natürliche Speicher. Selbst ikonische Naturräume wie die Lobau – das grüne Herz des Nationalpark Donau-Auen kämpfen ums Überleben. „Wenn Altarme verlanden und das Grundwasser sinkt, verlieren wir nicht nur Landschaft, sondern ganze Ökosysteme“, mahnt Werner Lazowski.

Lebensadern im Korsett
Österreichs Gewässer sind vielerorts zu reinen Nutzsystemen degradiert. Verbauungen, Staustufen und Wasserkraftwerke schneiden Lebensräume entzwei. Nur rund 40 Prozent der Flüsse erreichen überhaupt noch einen ökologisch guten Zustand. Vom Inn bis zum Neusiedler See zieht sich ein Muster: fragmentierte Fließstrecken, gestörte Sedimentdynamik, blockierte Wanderwege für Fische. Was fehlt, ist Durchgängigkeit – und der politische Wille, sie wiederherzustellen. Dabei wäre die Richtung klar: Renaturierung statt Stillstand. Vernetzung statt Verbauung.

Verteilungskampf ums Wasser
Parallel wächst der Druck von allen Seiten. Landwirtschaft, Industrie und Haushalte konkurrieren zunehmend um eine Ressource, die lange als selbstverständlich galt. Organisationen  wie Greenpeace Österreich, Arbeiterkammer Wien und younion Die Daseinsgewerkschaft fordern klare Regeln: Transparenz beim Verbrauch, eine nationale Wasserstrategie – und vor allem eines: Trinkwasser muss Vorrang haben. Denn die Prognosen sind düster. Bis 2050 könnten die Grundwasserreserven deutlich schrumpfen, während der Bedarf gleichzeitig steigt. Ein Konflikt mit Ansage.

Die ökologische Uhr tickt
Bis 2027 sollten Europas Gewässer eigentlich in gutem Zustand sein. Statt Endspurt droht nun ein politischer Umweg. Genau das kritisieren Umweltorganisationen scharf: Nicht die Ziele sind das Problem – sondern ihre Umsetzung. Was jetzt gebraucht wird, ist kein Aufweichen, sondern Konsequenz. Kein Verschieben, sondern Handeln. Denn wenn Europas Gewässer kippen, trifft es nicht nur seltene Arten. Es trifft uns alle.

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