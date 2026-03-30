Der stille Kollaps unserer Flüsse und Bäche

Trockene Böden, sinkende Pegel

Der Winter war zu warm, zu trocken, zu kurz an Niederschlag. Die Zahlen sind eindeutig: Knapp die Hälfte der Messstellen zeigt derzeit niedrige bis sehr niedrige Grundwasserstände. Was früher ein Ausreißer war, wird zur neuen Normalität. Die Folgen sind längst sichtbar: Flüsse führen weniger Wasser, Auen trocknen aus, Feuchtgebiete verlieren ihre Funktion als natürliche Speicher. Selbst ikonische Naturräume wie die Lobau – das grüne Herz des Nationalpark Donau-Auen kämpfen ums Überleben. „Wenn Altarme verlanden und das Grundwasser sinkt, verlieren wir nicht nur Landschaft, sondern ganze Ökosysteme“, mahnt Werner Lazowski.