Wann die Badeseen wieder zu Schottergruben werden

Grundwasser-Trend umgekehrt

Doch der Diplomingenieur bestätigt auch: „Durch den niederschlagsarmen Winter hat sich dieser Trend wieder umgekehrt.“ Mittlerweile ist der Grundwasserpegel wieder um bis zu einem Meter gefallen. Wenn die Tendenz geringer Regenfälle anhält, rechnet Konheisner mit einem steten Absinken des unterirdischen Wasserstandes um einen halben Meter pro Monat. Und im ersten Quartal dieses Jahres hinkt man in Niederösterreich bei den Regenmengen den langjährigen Durchschnittsmengen hinterher. Konheisner berichtet von 50 Millimetern im Weinviertel und gar nur 35 Millimetern im Industrieviertel. In beiden Regionen sollten es jedoch in einem „Normaljahr“ bereits etwa 80 bis 90 Millimeter sein.