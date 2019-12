Boden als Verbündeter in Sachen Klimaschutz

„Böden bieten Blicke in die Vergangenheit“

Eine weitere, wichtige Bodeneigenschaft, an die man oft nicht denkt: „Der Boden baut sich über die Zeit auf und besteht aus mehreren Schichten. Wenn man runter gräbt, findet man sozusagen Archive“, erklärt Legner. Dies beziehe sich nicht nur auf archäologische Funde – aus dem Boden lassen sich auch frühere Wetterverhältnisse herauslesen. In den Worten der Expertin: „Durch den Boden kann man einen Blick in die Vergangenheit werfen.“