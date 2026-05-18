FSW: Damit Unterstützung verlässlich ankommt

Zwischen Bedarf und Unterstützung liegt ein Bereich, der selten sichtbar ist, aber entscheidend dafür, ob ein System funktioniert. Dort, wo Abläufe koordiniert, Prioritäten gesetzt und nächste Schritte abgestimmt werden, entsteht jene Struktur, die im Alltag trägt.
Im Fonds Soziales Wien (FSW) ist dieser Zwischenraum kein Nebenschauplatz, sondern Kern der Arbeit. Es ist früher Vormittag. Ein Beratungsgespräch dauert länger als geplant, parallel wartet bereits der nächste Termin. Ein Anruf kommt dazwischen, Rückfragen müssen geklärt, Entscheidungen vorbereitet werden. Was nach außen oft selbstverständlich wirkt, ist in Wirklichkeit das Ergebnis vieler Schritte, die gut zusammenspielen müssen.
Viele Aufgaben, ein Ziel: Unterstützung
Im Fonds Soziales Wien passiert vieles gleichzeitig – oft unter Zeitdruck und mit mehreren Anliegen parallel. Ein Teil davon findet im direkten Kontakt mit Menschen statt: in der Pflege, in Beratungsgesprächen zum Thema Schulden, in der Begleitung von Menschen mit Behinderung oder in der Unterstützung wohnungsloser oder geflüchteter Menschen.
Die Drehscheibe der sozialen Hilfe
Ein anderer Teil läuft im Hintergrund: Koordination, Planung, Finanzierung. Beides ist eng miteinander verzahnt. Der Fonds Soziales Wien ist zentrale Drehscheibe eines umfassenden Systems: Er plant, vermittelt und fördert soziale Leistungen und Unterstützungsangebote im Auftrag der Stadt und arbeitet mit rund 170 Partnerorganisationen zusammen. So entsteht ein Netzwerk, das täglich zahlreiche Wiener:innen erreicht und dort wirkt, wo Unterstützung besonders gebraucht wird.
Kommunikation als Schlüsselkompetenz
Die Anforderungen an die Mitarbeitenden sind vielfältig. Gefragt sind Überblick, strukturiertes Arbeiten und die Fähigkeit, in einem komplexen Gefüge handlungsfähig zu bleiben. Gleichzeitig braucht es Kommunikationsstärke: innerhalb von Teams, mit Partnerorganisationen und mit den Menschen selbst.
Ein Job, der wirklich etwas bewegt
Und genau darin liegt die Besonderheit dieser Zusammenarbeit: Sie bewegt sich an der Schnittstelle zwischen System und Lebensrealität. Die Wirkung zeigt sich oft leise, aber nachhaltig. Wenn es gelingt, einen Krankenhausaufenthalt zu verkürzen oder wenn Menschen trotz schwieriger Ausgangslage wieder Stabilität gewinnen. Wer hier arbeitet, bewegt sich in einem vielfältigen Arbeitsumfeld mit unterschiedlichen Aufgaben und Perspektiven. Eine Arbeit, die Wirkung entfaltet.