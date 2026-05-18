Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

FSW: Damit Unterstützung verlässlich ankommt

Wien
18.05.2026 00:01
Werbung
(Bild: Fonds Soziales Wien)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Zwischen Bedarf und Unterstützung liegt ein Bereich, der selten sichtbar ist, aber entscheidend dafür, ob ein System funktioniert. Dort, wo Abläufe koordiniert, Prioritäten gesetzt und nächste Schritte abgestimmt werden, entsteht jene Struktur, die im Alltag trägt.

Im Fonds Soziales Wien (FSW) ist dieser Zwischenraum kein Nebenschauplatz, sondern Kern der Arbeit. Es ist früher Vormittag. Ein Beratungsgespräch dauert länger als geplant, parallel wartet bereits der nächste Termin. Ein Anruf kommt dazwischen, Rückfragen müssen geklärt, Entscheidungen vorbereitet werden. Was nach außen oft selbstverständlich wirkt, ist in Wirklichkeit das Ergebnis vieler Schritte, die gut zusammenspielen müssen.

Viele Aufgaben, ein Ziel: Unterstützung
Im Fonds Soziales Wien passiert vieles gleichzeitig – oft unter Zeitdruck und mit mehreren Anliegen parallel. Ein Teil davon findet im direkten Kontakt mit Menschen statt: in der Pflege, in Beratungsgesprächen zum Thema Schulden, in der Begleitung von Menschen mit Behinderung oder in der Unterstützung wohnungsloser oder geflüchteter Menschen.

(Bild: Fonds Soziales Wien)

Die Drehscheibe der sozialen Hilfe
Ein anderer Teil läuft im Hintergrund: Koordination, Planung, Finanzierung. Beides ist eng miteinander verzahnt. Der Fonds Soziales Wien ist zentrale Drehscheibe eines umfassenden Systems: Er plant, vermittelt und fördert soziale Leistungen und Unterstützungsangebote im Auftrag der Stadt und arbeitet mit rund 170 Partnerorganisationen zusammen. So entsteht ein Netzwerk, das täglich zahlreiche Wiener:innen erreicht und dort wirkt, wo Unterstützung besonders gebraucht wird.

Kommunikation als Schlüsselkompetenz
Die Anforderungen an die Mitarbeitenden sind vielfältig. Gefragt sind Überblick, strukturiertes Arbeiten und die Fähigkeit, in einem komplexen Gefüge handlungsfähig zu bleiben. Gleichzeitig braucht es Kommunikationsstärke: innerhalb von Teams, mit Partnerorganisationen und mit den Menschen selbst.

(Bild: Fonds Soziales Wien)

Ein Job, der wirklich etwas bewegt
Und genau darin liegt die Besonderheit dieser Zusammenarbeit: Sie bewegt sich an der Schnittstelle zwischen System und Lebensrealität. Die Wirkung zeigt sich oft leise, aber nachhaltig. Wenn es gelingt, einen Krankenhausaufenthalt zu verkürzen oder wenn Menschen trotz schwieriger Ausgangslage wieder Stabilität gewinnen. Wer hier arbeitet, bewegt sich in einem vielfältigen Arbeitsumfeld mit unterschiedlichen Aufgaben und Perspektiven. Eine Arbeit, die Wirkung entfaltet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
18.05.2026 00:01
Loading
Wien
Wien 01. Innere Stadt
7° / 20°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
7° / 20°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
6° / 20°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
6° / 20°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
6° / 20°
Symbol heiter

krone.tv

Richard Glossip (graues Hemd) neben seiner Ehefrau außerhalb der Gefängnismauern
29 Jahre im Todestrakt
Häftling nach drei Henkersmahlzeiten wieder frei
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
279.547 mal gelesen
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
113.987 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Society International
Alle Finalisten, Cosmó-Party und sexy Swarovski!
109.769 mal gelesen
Victoria Swarovski heizte den ESC-Fans im Glitzerbody ein.
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
1905 mal kommentiert
Wirtschaft
„Klares Eigentor“: Harte Kritik an Paketsteuer
982 mal kommentiert
Bei Bestellung – aber auch Retournierung – fällt künftig die neue Abgabe an.
Innenpolitik
Rosenkranz senkte Catering-Kosten um 480.000 Euro
761 mal kommentiert
Der „Rosenkranz-Effekt“: Der Rotstift wurde bei vielen „Extras“ angesetzt. 
Mehr Wien
WERBUNG
FSW: Damit Unterstützung verlässlich ankommt
Fußballhauptstadt Linz
Fans feiern Double: LASK macht die Nacht zum Tag!
ESC-Triumphatorin 2026
Dara, die Siegerin mit humaner Botschaft
Überstunden ohne Ende
Justiz ist am Limit: Kindergarten statt Reformen
Das blieb vom ESC
Der Abbau begann schon eine Stunde nach dem Finale
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf