Wird Wien jetzt zum neuen Silicon Valley?

Nationale und internationale Start-Upper unter einem Dach

Trotz der derzeit acht Schlafzimmer könne nicht jeder in der WG wohnen. Bei einem Bewerbungsprozess werde vor allem darauf gesehen, was man mit seinem Start Up erreichen möchte. „Für den ersten Batch nehmen wir nur Leute aus Indien, Kanada, Saudi-Arabien, um einen starken Magnet zu schaffen, der Leute nach Wien bringt“, erzählt Stefan Huber, der mit seinem Unternehmen erfolgreich im Bereich der künstlichen Intelligenz arbeitet.