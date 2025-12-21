Wird Wien jetzt zum neuen Silicon Valley?

Auf den sozialen Netzwerken wurde ein Video der neuen „Start Up WG“ tausendfach geliket. In den luxuriösen Räumlichkeiten sollen junge Start-Upper wohnen, arbeiten und sich gegenseitig inspirieren. Funktioniert das Konzept auch in Wien?
Die Aufnahmen der WG im 10. Wiener Gemeindebezirk lassen jeden Wohntraum wahrwerden. „The Residency“ lockt mit einer riesigen Dachgeschosswohnung samt Pool und Spa-Landschaft, begrünter Terrasse mit Teich und Blick über Wien, einem offenen Arbeitsbereich und coolen, jungen Mitbewohnern. Die Kommentare in den sozialen Netzweken überschlagen sich vor Begeisterung. Der Haken? Man muss ein aufstrebender Start-Up-Unternehmer sein, am besten aus der Tech-Branche…
Amerikanisches Vorbild
„Wir sind ein Start-Up-Haus, in dem einige Langzeit-Bewohner leben und internationale Bewohner sich für kürzere Zeiträume die Klinke in die Hand geben“, erzählt uns einer der Mitbegründer, Constantin Covalexius, selbst ein aufstrebender Unternehmer im Medizin-Bereich. Man möchte nach amerikanischem Vorbild junge Hoffnungsträger aus aller Welt vernetzen und in Wien die Start-Up-Szene aufmischen.
Nationale und internationale Start-Upper unter einem Dach
Trotz der derzeit acht Schlafzimmer könne nicht jeder in der WG wohnen. Bei einem Bewerbungsprozess werde vor allem darauf gesehen, was man mit seinem Start Up erreichen möchte. „Für den ersten Batch nehmen wir nur Leute aus Indien, Kanada, Saudi-Arabien, um einen starken Magnet zu schaffen, der Leute nach Wien bringt“, erzählt Stefan Huber, der mit seinem Unternehmen erfolgreich im Bereich der künstlichen Intelligenz arbeitet.
Mitbewohnerinnen sollen folgen
Bisher hätten sich 800 Menschen für ein Zimmer in der WG beworben. Obwohl die WG derzeit eine reine Männer-WG ist, sei geplant, auch Unternehmerinnen anzuziehen. Ob sich Frauen in der Start-Up-WG auch wohlfühlen können? „Wieso nicht? Wir hatten tageweise schon Mitbewohnerinnen bei uns und das Ziel ist sicher, dass wir auch ambitionierte Frauen anziehen“, erklären uns die Jungs.
Die Bilder von der ungewöhnlichen WG-Besichtigung sehen Sie im Video oben!
