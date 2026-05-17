Viel Solidarität mit den Brandopfern von Traun

Viele Spenden gesammelt

Die Bemühungen aller Beteiligten – jeder von ihnen engagierte sich ehrenamtlich und auch die Location wurde kostenfrei zur Verfügung gestellt – zahlten sich aus. Rund 300 Gäste, darunter auch einige Brandopfer, verbrachten einen musikalischen Abend. „Es war ein schöner Erfolg. Viele Leute, die nicht kommen konnten, haben auf das Spendenkonto einbezahlt“, freut sich Baar über die Hilfsbereitschaft. Insgesamt kamen rund 9000 Euro zusammen, die den Betroffenen zur Verfügung gestellt werden.