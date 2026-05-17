Viel Solidarität mit den Brandopfern von Traun

Zu Silvester brannte in Traun (Oberösterreich) ein Mehrparteienhaus, die Wohnungen waren nicht mehr bewohnbar, die Mieter mussten woanders unterkommen. Ein Pädagoge organisierte nun ein Benefizkonzert. Der Erlös kommt Mietern aus Traun zugute.
„Ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber viel mehr eine Geste der Solidarität und des Zeichens der Hilfe und Unterstützung: Wir halten zusammen und helfen euch“, freut man sich in Traun nach einer gelungenen Benefizveranstaltung für die Brandopfer der Silvesternacht.
Wie berichtet, setzte eine fehlgeleitete Rakete kurz nach Mitternacht das gesamte Dach eines Mehrparteienhauses in Brand. Dadurch wurden nicht nur die Wohnungen der rund 50 Mieter zerstört, sondern diese auch ihrer Existenzen beraubt. Noch immer laufen die aufwendigen Renovierungsmaßnahmen. In ein paar Wochen sollen die ersten Mieter wieder zurückkehren können.
„Das hat mich persönlich sehr getroffen“
„Ich habe die Berichte gesehen, dabei einige betroffene Personen erkannt. Das hat mich persönlich sehr getroffen, und ich hab’ mir sofort gedacht, dass man da irgendwie helfen muss“, erzählt Erich Baar (63). Der HTL-Lehrer hatte deshalb die Idee eines Benefizkonzertes in der Spinnerei Traun. „Ich bin selber Musiker und habe alle Bekannten angerufen. Die Planungen liefen seit März. Wir mussten auch einen freien Termin finden“, so der Pädagoge.
Viele Spenden gesammelt
Die Bemühungen aller Beteiligten – jeder von ihnen engagierte sich ehrenamtlich und auch die Location wurde kostenfrei zur Verfügung gestellt – zahlten sich aus. Rund 300 Gäste, darunter auch einige Brandopfer, verbrachten einen musikalischen Abend. „Es war ein schöner Erfolg. Viele Leute, die nicht kommen konnten, haben auf das Spendenkonto einbezahlt“, freut sich Baar über die Hilfsbereitschaft. Insgesamt kamen rund 9000 Euro zusammen, die den Betroffenen zur Verfügung gestellt werden.
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