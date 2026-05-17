Unfall mit verletzter Person: Polizei sucht Zeugen

67-jährige Frau verletzt, unterschiedliche Angaben

Ein 23-jähriger Mann aus Graz fuhr mit seinem PKw auf der Glacisstraße stadteinwärts. Zur selben Zeit war eine 67-Jährige mit ihrem Pkw auf der Elisabethstraße ebenfalls stadteinwärts untwegs. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es zur Kollision. Die 67-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalles. Hinweise bitte an die Verkehrsinspektion Graz I: 059/133/654110.