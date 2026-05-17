Unfall mit verletzter Person: Polizei sucht Zeugen

Anfang Mai kam es in Graz am Glacis zu einer Kolission von zwei Autos, bei der eine Frau verletzt wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalles.
Die Polizei in Graz bittet um Mithilfe. Am 3. Mai (Sonntag vor zwei Wochen) kam es gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Glacisstraße und Elisabethstraße.
67-jährige Frau verletzt, unterschiedliche Angaben
Ein 23-jähriger Mann aus Graz fuhr mit seinem PKw auf der Glacisstraße stadteinwärts. Zur selben Zeit war eine 67-Jährige mit ihrem Pkw auf der Elisabethstraße ebenfalls stadteinwärts untwegs. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es zur Kollision. Die 67-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalles. Hinweise bitte an die Verkehrsinspektion Graz I: 059/133/654110.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.