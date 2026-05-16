Die Tuningszene feiert sich in Kärnten

Begeistert zeigen sich die GTI-Fans des Wörthersee-Treffens. Zahlreiche Schaulustige säumen Straßen, während Boliden vorbeifahren. Ärger über illegales Treffen in Slowenien.
Liebhaber von getunten Autos haben dem Regenwetter und kühlen Temperaturen getrotzt und sind wieder in Scharen nach Kärnten gekommen. Egal, ob mit dem eigenen Auto oder als Zuseher am Straßenrand: Die bekannten Hotspots beim Arneitz am Faaker See, in Selpritsch bei der Tankstelle Mischkulnig sowie die Veranstaltungen im Rahmen der XS-Carnight am Neuen Platz, beim Schloss Mageregg und dem Messegelände in Klagenfurt waren gut besucht.
Samstagvormittag wurde die Zufahrt zum Arneitz-Parkplatz bereits beschränkt. Die Autokolonnen reichten bis nach Faak und auf die andere Seite bis zum Billa in Egg zurück. Das langsame Vorankommen war dann auch für das eine oder andere Fahrzeug zu viel – durch Überhitzung musste teilweise geschoben werden.
Der Großteil der Autofans zeigt sich beim diesjährigen Treffen bisher recht gesittet. Beim „Krone“-Lokalaugenschein gab es ein paar kleine Manöver zu beobachten. Seitens der Polizei hieß es Samstagnachmittag, dass es bislang zu keinen gröberen Vorfällen gekommen sei.
Die Besucher sind auf jeden Fall begeistert. Viele von ihnen sind zum wiederholten Male hier. „Im Vergleich zu anderen Tuning-Treffen, wo die Autos zum Ansehen abgestellt werden, ist man hier in Kärnten an mehreren Spots unterwegs“, verrät Matthias aus der Nähe von Heilbronn in Deutschland.
Kritisch sehen sie ein illegales Treffen, das in der Nacht auf Samstag die Massen nach Slowenien lockte. „Es ist schade, dass alle Tuningfans durch solche Aktionen einen schlechten Ruf haben“, so Matthias. Das harte Durchgreifen der vergangenen Jahre habe gut getan.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.