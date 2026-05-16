Die Tuningszene feiert sich in Kärnten

Liebhaber von getunten Autos haben dem Regenwetter und kühlen Temperaturen getrotzt und sind wieder in Scharen nach Kärnten gekommen. Egal, ob mit dem eigenen Auto oder als Zuseher am Straßenrand: Die bekannten Hotspots beim Arneitz am Faaker See, in Selpritsch bei der Tankstelle Mischkulnig sowie die Veranstaltungen im Rahmen der XS-Carnight am Neuen Platz, beim Schloss Mageregg und dem Messegelände in Klagenfurt waren gut besucht.