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Die Tuningszene feiert sich in Kärnten

Kärnten
16.05.2026 18:00
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Begeistert zeigen sich die GTI-Fans des Wörthersee-Treffens. Zahlreiche Schaulustige säumen Straßen, während Boliden vorbeifahren. Ärger über illegales Treffen in Slowenien.

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Liebhaber von getunten Autos haben dem Regenwetter und kühlen Temperaturen getrotzt und sind wieder in Scharen nach Kärnten gekommen. Egal, ob mit dem eigenen Auto oder als Zuseher am Straßenrand: Die bekannten Hotspots beim Arneitz am Faaker See, in Selpritsch bei der Tankstelle Mischkulnig sowie die Veranstaltungen im Rahmen der XS-Carnight am Neuen Platz, beim Schloss Mageregg und dem Messegelände in Klagenfurt waren gut besucht.

Samstagvormittag wurde die Zufahrt zum Arneitz-Parkplatz bereits beschränkt. Die Autokolonnen reichten bis nach Faak und auf die andere Seite bis zum Billa in Egg zurück. Das langsame Vorankommen war dann auch für das eine oder andere Fahrzeug zu viel – durch Überhitzung musste teilweise geschoben werden.

Der Großteil der Autofans zeigt sich beim diesjährigen Treffen bisher recht gesittet. Beim „Krone“-Lokalaugenschein gab es ein paar kleine Manöver zu beobachten. Seitens der Polizei hieß es Samstagnachmittag, dass es bislang zu keinen gröberen Vorfällen gekommen sei.

Die getunten Fahrzeuge lockten tausende Interessierte und Schaulustige an
Die getunten Fahrzeuge lockten tausende Interessierte und Schaulustige an(Bild: Katrin Fister)
Leonie und Alexa bestaunten die Fahrezuge
Leonie und Alexa bestaunten die Fahrezuge(Bild: Katrin Fister)
Matthias mit seinem VW – er ist begeistert vom Treffen in Kärnten
Matthias mit seinem VW – er ist begeistert vom Treffen in Kärnten(Bild: Katrin Fister)
Die Polizei kontrollierte
Die Polizei kontrollierte(Bild: Katrin Fister)
Sehen und gesehen werden in der Turbokurve
Sehen und gesehen werden in der Turbokurve(Bild: Katrin Fister)

 Die Besucher sind auf jeden Fall begeistert. Viele von ihnen sind zum wiederholten Male hier. „Im Vergleich zu anderen Tuning-Treffen, wo die Autos zum Ansehen abgestellt werden, ist man hier in Kärnten an mehreren Spots unterwegs“, verrät Matthias aus der Nähe von Heilbronn in Deutschland.

Kritisch sehen sie ein illegales Treffen, das in der Nacht auf Samstag die Massen nach Slowenien lockte. „Es ist schade, dass alle Tuningfans durch solche Aktionen einen schlechten Ruf haben“, so Matthias. Das harte Durchgreifen der vergangenen Jahre habe gut getan.

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