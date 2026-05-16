Vier Verletzte und zwei Autos mit Totalschaden

Zu schnell dürfte ein Autolenker in der Gemeinde Ossiach unterwegs gewesen sein; sein Wagen geriet ins Schleudern, es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto.
Auf der Bleistättermoor Straße war der Deutsche Freitag gegen 22 Uhr unterwegs – vermutlich mit nciht angepasster Geschwindigkeit, wie die Polizei meldet. In einer Rechtskurve kam der Wagen des 23-Jährigen ins Schleudern und kollidierte mit dem auf der Gegenfahrbahn nahenden Auto einer Oberösterreicherin (23).
Die Insassen beim Deutschen, einer 22-Jährige und ein 25-Jähriger, wurden verletzt – sie wurden ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Die Oberösterreicherin und ihr Beifahrer (25) wurden ins LKH Villach gebracht.
An beiden Wagen entstand Totalschaden. Die Alkomatentests verliefen negativ. Neben Polizei und Rettung standen auch zwölf Kräfte der Feuerwehr Ossiach im Einsatz.
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