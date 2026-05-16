Vier Verletzte und zwei Autos mit Totalschaden

Auf der Bleistättermoor Straße war der Deutsche Freitag gegen 22 Uhr unterwegs – vermutlich mit nciht angepasster Geschwindigkeit, wie die Polizei meldet. In einer Rechtskurve kam der Wagen des 23-Jährigen ins Schleudern und kollidierte mit dem auf der Gegenfahrbahn nahenden Auto einer Oberösterreicherin (23).