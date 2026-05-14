Traum geplatzt: „Das gibt es nur in Österreich!“

Am eigenen Unvermögen gescheitert

„Sie haben in der Hinrunde nur Unentschieden gespielt, wir wären also jetzt eigentlich an der Spitze“, stimmt Thesker ins Klagelied ein. Und weiß aber auch, dass man trotz allem oft genug den Sack hätte zumachen können. „Es fällt ein bisschen schwer die Liga ernst zu nehmen. Fakt ist aber auch, dass wir vorne unglaublich viel liegen haben lassen, teils auch die Qualität ein Problem war.“



„Das ist ein Wahnsinn“

Einige Spieler kämpften mit den Tränen, einzig Coach Cem Sekerlioglu fand schon Platz für den Stolz: „Vor der Saison war für viele das Ziel, nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wenn ich sehe, wo wir jetzt stehen, dann ist das ein Wahnsinn.“