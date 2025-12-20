Kommt jetzt doch ein Pflegestützpunkt?

Vorkehrungen getroffen

Knaak entgegnet, dass es bei der Volksbefragung nur um den Standort Spar-Areal gegangen sei. Zudem habe es nach der Befragung viel Enttäuschung und Entrüstung darüber gegeben, dass Forchtenstein jetzt leer ausgehen könnte. Er bestätigt, dass man nun tatsächlich noch eine Chance auf einen Pflegestützpunkt hat. Deswegen habe die Gemeinde im Budget vorsorglich Vorkehrungen getroffen, um ein geeignetes Grundstück zu erwerben. Einen Vorvertrag – wie von Spuller behauptet – gebe es aber nicht: „Das ist falsch.“