Ukraine-Angriffe auf neue Heimat von Kneissl

Kneissl traf Soldaten aus Ukraine-Krieg

Die „Krone“ versuchte, die Ex-Außenministerin zu erreichen, bislang blieb die Anfrage jedoch unbeantwortet. Ihr letztes Posting in ihrem Telegram-Account verfasste sie am Donnerstagabend. „Guten Abend aus einem schönen haustierfreundlichen Hotel in der Nähe der Stadt Rjasan“, schrieb sie. Sie habe soeben das Vergnügen gehabt, einen Vortrag für die Sommeruniversität Rosa in der Oblast zu halten. Dort hätte sie über Diplomatie diskutiert und wie man seinem Land dienen könne. Auch habe sie Veteranen aus dem Ukraine-Krieg getroffen – sie würden nun studieren und ihre Berufsausbildung mit ihren „jüngsten Erfahrungen auf dem Schlachtfeld“ bereichern.