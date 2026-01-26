Eisklassiker kehrt in die Tiefkühltruhen zurück

Mit 2. Februar ist es aber nun soweit: Das „Brickerl“ wird sowohl als Einzeleis als auch in der Vorratspackung (acht Stück) österreichweit erhältlich sein. „Es ist unglaublich, dass wir alle gemeinsam Eskimo doch noch überzeugen konnten. Unser Einsatz hat sich voll gelohnt. Ich durfte das neue alte ‘Brickerl‘ bereits verkosten und sogar die Produktion besuchen. Und ich kann versprechen: Es ist wieder genau das ‘Brickerl‘, so wie wir es mögen“, freute sich Petitions-Initiator Theo Kämmerer.