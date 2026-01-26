Eisklassiker kehrt in die Tiefkühltruhen zurück

Fans eines wahren Eisklassikers dürfen sich freuen: Denn ein schokoladiger Genuss, mit dem so mancher wohl Kindheitserinnerungen verbindet, kehrt ab 2. Februar in die Tiefkühltruhen zurück.
Das „Brickerl“ kehrt zurück: Nach einem enormen Hype nach der Einstellung des „Brickerls“ entschloss sich Eskimo, das Kulteis wieder ins Sortiment zu nehmen. „Wir waren überwältigt vom starken medialen Echo und dem unglaublichen Einsatz der Fans. In den letzten Monaten haben wir alles darangesetzt, das ,Brickerl‘ wieder nach Österreich zu holen“, sagte Andrea Huber-Schallmeiner, Geschäftsführerin The Magnum Ice Cream Company Austria, zu der Eskimo gehört.
Seit 1973 im Eskimo-Sortiment
Das „Brickerl“ gehörte seit 1973 zum Sortiment von Eskimo. Allerdings ließ über die Jahre die Nachfrage nach dem Schokoeis immer mehr nach, sodass sich das Unternehmen 2024 schweren Herzens dazu entschloss, das Eis aus dem Sortiment zu nehmen, da in den Tiefkühltruhen nur begrenzter Platz zur Verfügung steht. „Nach dieser langen Zeit fällt ein solcher Schritt natürlich nicht leicht“, hieß es damals in einem Statement.
Ungeahntes Echo
Das Ende des Kulteises führte allerdings zu einem ungeahnten Aufschrei der Fans. Es folgten Titelseiten, TV-Hauptnachrichten, Kolumnen und hochemotionale Diskussionen im ganzen Land – zur großen Freude und Überraschung von Eskimo. Allerdings war es nicht so leicht, den Klassiker wieder zurückkehren zu lassen, da das „Brickerl“ wie „Twinni“, „Jolly“ und „Erdbeer Combino“ ausschließlich für den österreichischen Markt hergestellt wurde. „Eskimo hat alles dafür getan, damit die Produktion wieder aufgenommen werden konnte“, so das Unternehmen.
Mit 2. Februar ist es aber nun soweit: Das „Brickerl“ wird sowohl als Einzeleis als auch in der Vorratspackung (acht Stück) österreichweit erhältlich sein. „Es ist unglaublich, dass wir alle gemeinsam Eskimo doch noch überzeugen konnten. Unser Einsatz hat sich voll gelohnt. Ich durfte das neue alte ‘Brickerl‘ bereits verkosten und sogar die Produktion besuchen. Und ich kann versprechen: Es ist wieder genau das ‘Brickerl‘, so wie wir es mögen“, freute sich Petitions-Initiator Theo Kämmerer.
