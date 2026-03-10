Welche Eissorte bringt Sie zum Schmelzen?

Vorteilswelt
10.03.2026 15:43
Der Frühling kommt – und mit ihm die Lust auf Eis.
Der Frühling kommt – und mit ihm die Lust auf Eis.(Bild: Malena Brenek)
Porträt von Community
Von Community

Legen wir unsere Sorgen rund um Wirtschaft, Krieg und Politik kurz auf Eis: Der Frühling ist da und mit ihm die Lust auf eine kühle Kugel oder ein Eis am Stiel. Die Krone hat die neuen Produkte von Eskimo getestet und ihr Resümee gezogen. Nun sind Sie an der Reihe: Welche Sorte lässt Sie dahinschmelzen?

0 Kommentare

Auch heuer landen wieder neue Kreationen in den Eistruhen der Supermärkte. Pistazie, Pfirsich, fruchtige Mischungen oder üppige Kombinationen mit Karamell, Keks und Schokolade: Die Hersteller tüfteln jedes Jahr an neuen Ideen. Manche bleiben ihren Klassikern aber treu: Vanille, Schokolade oder Erdbeere. Andere probieren gern Neues: Von fruchtig-sauer bis cremig-nussig. Und dann ist da noch die ewige Frage: Eis am Stiel aus dem Supermarkt oder eine Runde Sache mit einer Kugel aus der Eisdiele?

Greifen Sie lieber zu bewährten Klassikern oder zu neuen Sorten? Welche Eissorte darf für Sie in keiner Eistruhe fehlen? Und welches Eis ist Ihr persönlicher Sommerfavorit? Wir freuen uns auf Ihre coolen Empfehlungen und süßen Favoriten in den Kommentaren!

