Daniel Craig: „Machte mich auf Partys lächerlich“

Intimitätskoordinator für explizite Sexszenen

In dem Streifen, der auf einem Roman von William S. Burroughs basiert, gibt es auch einige explizite Sexszenen, für die Craig und sein Co-Star Drew Starkley auch einen Intimitätskoordinator zur Verfügung hatten: „Es ist wunderbar und sehr wichtig, dass es das gibt. Noch mehr habe ich aber mit Regisseur Luca über diese Szenen gesprochen.“ Das Thema Maskulinität habe ihn im Zusammenhang mit dem Film besonders interessiert: „Das Konstrukt Männlichkeit fasziniert mich, die Gefahren, die davon ausgehen und wie die Welt davon beeinflusst wird. Aber auch die freudvolle, wundervolle Seite davon, denn Männlichkeit kann so vieles sein.“ Seine Figur William verhalte sich manchmal wie ein Teenager und das habe ihn sehr an sich selbst erinnert: „Als ich jung war, in meinen 20ern und wahrscheinlich auch noch in meinen 30ern, geriet ich auf Partys öfter in peinliche Situationen und machte mich lächerlich, weil ich mich in jemanden verliebt hatte. Da konnte ich irgendwie bei William andocken, der versucht, mit Alkohol und Drogen seine überwältigenden Emotionen zu unterdrücken.“