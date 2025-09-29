Warum Selena Gomez‘ Mama „am Boden zerstört“ war

Besondere Ehre für Opa David

Wie ein Insider der „Daily Mail“ verriet, habe Gomez nämlich nicht ihre Mutter Mandy Teefy, sondern ihren Großvater gefragt, ob er sie zum Altar führt. „Selenas Mutter und ihr Stiefvater Brian waren am Boden zerstört, dass sie nicht ihre Mama ausgewählt hatte, um sie zum Altar zu führen. In einer überraschenden Entscheidung wählte sie ihren Großvater David, um sie an Benny zu übergeben.“