Warum Selena Gomez‘ Mama „am Boden zerstört“ war

Am Wochenende hat Selena Gomez ihren Benny Blanco geheiratet. Doch obwohl dies ein Grund zum Feiern war, soll ihre Mutter Mandy Teefey „am Boden zerstört“ gewesen sein. Der Grund: Die Sängerin hat eine drastische Entscheidung getroffen!
Die Traumhochzeit von Selena Gomez und Benny Blanco fand am Samstag in Santa Barbara statt. Doch das Jawort sollte nicht ohne familiäre Unstimmigkeiten über die Bühen laufen. Denn noch vor der Trauung traf die 33-Jährige eine Entscheidung, die ihre Mutter bis ins Mark getroffen hatte.
Besondere Ehre für Opa David
Wie ein Insider der „Daily Mail“ verriet, habe Gomez nämlich nicht ihre Mutter Mandy Teefy, sondern ihren Großvater gefragt, ob er sie zum Altar führt. „Selenas Mutter und ihr Stiefvater Brian waren am Boden zerstört, dass sie nicht ihre Mama ausgewählt hatte, um sie zum Altar zu führen. In einer überraschenden Entscheidung wählte sie ihren Großvater David, um sie an Benny zu übergeben.“
Auf Instagram teilte Gomez zahlreiche Schnappschüsse ihrer Traumhochzeit:
Der Insider fügte hinzu, dass Selenas Opa über diese Entscheidung aber nicht glücklicher hätte sein können: „David und seine Frau Debbie brachen in Freudentränen aus, als sie ihn fragte. Selena traf die Entscheidung, sobald sie mit der Planung der Hochzeit begannen.“
Taylor Swift feierte mit
Gomez gab dem Musikproduzenten in einer mit Stars gespickten Zeremonie auf einem privaten Anwesen das Jawort. Zu den Gästen gehörte Gerüchten zufolge auch Taylor Swift (35). Die Feierlichkeiten begannen am Freitagabend mit einem Probeessen auf einem Anwesen in Hope Ranch.
Die Co-Stars der Sängerin aus der Erfolgsserie „Only Murders in the Building“, Martin Short, Paul Rudd und Steve Martin, wurden beim Verlassen ihres Hotels fotografiert. Da sich die Hochzeit sich über das ganze Wochenende erstreckte, waren die meisten Gäste im El Encanto Hotel in Montecito untergebracht.
Traumkleid von Ralph Lauren
Auf Instagram veröffentlichte Gomez mehrere Schnappschüsse der Hochzeit und präsentierte ihren Fans auch ihr traumhaftes Brautkleid. Die Sängerin und Schauspielerin hatte sich für ein Kleid von Ralph Lauren mit schulterfreiem Neckholder-Design entschieden, das aus einem fließendem Spitzenstoff gefertigt worden war.
Ein tiefes Rückendekolleté sorgte für Sexappeal, eine lange Schleppe war ein weiterer Hingucker. Ihren Style hatte Gomez an den Glamour-Look der 20er-Jahre angelehnt und trug ihre dunklen Haare im Seitenscheitel und mit Wasserwellen gestylt.
