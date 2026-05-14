ORF-Baustellen | Österreichs Export

Österreichs Export. Sie ist seit Jahrzehnten ein internationaler Star: Waltraud Lehner aus Linz, die es als VALIE EXPORT zu einem der allergrößten, allerwichtigsten Exporte in der Kunstwelt brachte, starb jetzt kurz vor ihrem 85. Geburtstag in Wien. Ihren Künstlernahmen, abgeleitet von der einst bedeutenden österreichischen Zigarettenmarke Smart Export, schrieb sie seit den 60-er-Jahren in Großbuchstaben. Und zu einer ganz Großen hatte sie sich rasch entwickelt. VALIE EXPORT nahm an unzähligen internationalen Ausstellungen, unter anderem im Pariser Centre Pompidou, bei der documenta und im New Yorker MoMA ebenso teil wie an internationalen Filmfestivals, 1980 war sie mit Maria Lassnig offizielle Vertreterin Österreichs auf der Biennale in Venedig, 2009 dann Kommissärin. Die Österreicherin wurde als Medien- und Performancekünstlerin, Filmemacherin und feministische Theoretikerin geschätzt, verehrt und geehrt, doch die höchste Kunstauszeichnung, den Großen Österreichische Staatspreis, „hat man mir bis jetzt verweigert“, sagte sie vor nicht langer Zeit nicht ohne Bedauern. Das blieb bis zuletzt so. Unverständlich!