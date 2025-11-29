Selenskyjs Ex-Bürochef: „Ich gehe an die Front“

„Angewidert von Verleumdungen“

Jermak erklärte nicht, welcher Einheit er sich anschließen oder wann er zur Kampflinie aufbrechen wolle. Gegenüber der „New York Post“ kündigte er an, keine Anrufe mehr entgegenzunehmen. In seiner Nachricht schrieb der Ex-Bürochef noch, dass er „auf alle Repressalien vorbereitet“ sei. „Ich bin ein ehrlicher und anständiger Mensch“, wies der 54-Jährige jegliche Korruptionsvorwürfe von sich. „Ich bin angewidert von den Verleumdungen, die gegen mich gerichtet sind, und noch mehr angewidert von der mangelnden Unterstützung durch diejenigen, die die Wahrheit kennen“, schrieb er.