Wein aus dem Burgenland regiert die Hofburg

Aussichten sind vielversprechend

„In keinem anderen Bundesland ist dieser Anteil höher“, hob Schneemann hervor. Aufgrund des Erfolges sind 2023 stolze 8,2 Millionen Euro in die Landeskasse geflossen. Die perfekte Synergie von Wein und Tourismus trage zusätzlich dazu bei, das Rückgrat der Wirtschaft zu stärken. Als positives Beispiel wurde das Martiniloben genannt. Mehr als 65.000 Gäste konnten bei mehr als 50 Events 2025 gezählt werden. Vielversprechend sind ebenso die Aussichten.