Gillian Anderson: „Ich trage nie wieder einen BH!“

„Ich trage keine Büstenhalter mehr. Ich kann einfach keinen BH mehr tragen. Es tut mir leid“, seufzte Gillian Anderson am Montag in einem Instagram-Live-Video und erläuterte weiter: „Mir ist es egal, ob meine Brüste meinen Nabel berühren. Ich trage keine BH‘s mehr. Sie sind so verflucht ungemütlich.“