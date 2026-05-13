„Stimme für FPÖ, SPÖ und NEOS ist eine verlorene“

Warnung vor Bürgermeister Krotzer

Eine Botschaft, die auch auf den Plakaten abgebildet ist: Hohensinner tritt „für volle 5 Jahre an". Es ist eine Anspielung darauf, dass Elke Kahr in ihren letzten Wahlkampf zieht und das Amt bei einer Wiederwahl wohl im Laufe der nächsten Periode an Stadtrat Robert Krotzer übergeben wird. „Für alle Unzufriedenen in der Stadt darf es am 28. Juni nur eine Wahl geben, und das ist Kurt Hohensinner. Jede Stimme für FPÖ, NEOS und SPÖ ist eine verlorene. Wer das macht, wacht weiter mit der Verkehrspolitik von Judith Schwentner und obendrauf bald einem Bürgermeister Robert Krotzer auf“, sagt ÖVP-Geschäftsführer Markus Huber.