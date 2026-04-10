ÖVP überrascht mit Kandidatenliste für Graz-Wahl

Genaue Reihung nächste Woche

Im Mittelpunkt stand allerdings die Präsentation der 96 Kandidaten für die Gemeinderatswahl – mit einigen Überraschungen: So wechselt die NEOS-Gemeinderätin Sabine Reininghaus zur Volkspartei, außerdem wird der ehemalige Sturm-Spieler Gilbert Prilasnig Teil des Teams. Aber auch bekannte Namen finden sich auf der Liste: Stadträtin Claudia Unger, Klubobfrau Anna Hopper, Parteigeschäftsführer Markus Huber und viele mehr. Die genaue Reihung der Liste erfolgt am Montag im Parteipräsidium.