Seebad Bregenz: Alles bereit zum Eintauchen

Die Seebad-Anlagen in der Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz sind nun fertig umgebaut. Durch den Rückbau des alten Hallenbads konnten zusätzliche Außenflächen geschaffen werden.
Am Areal des Bregenzer Hallenbads hat sich in den vergangenen Monaten viel getan, nun ist die gesamte Anlage fertiggestellt. Mit dem Rückbau des alten Seehallenbades konnten Flächen für die Gastgartenerweiterung und für großzügige Sportanlagen wie ein Streetball-Feld, einen Fußball- sowie zwei Volleyballplätze gewonnen werden. Mit der vollständigen Fertigstellung des geschwungenen, rund 260 Meter langen Gebäudeteils – der sogenannten „Schlange“ – wurden moderne Umkleiden, Duschen und Sanitäranlagen in die Anlage integriert.
Am Vorplatz finden sich nun 1000 Radabstellplätze, zudem wurden die Grünflächen erweitert. Geh- und Radweg wurde getrennt, an der Ostsee gibt es ein zusätzliches Eintrittsportal. Zudem konnte ein bedeutendes Stück Vorarlberger Kunstgeschichte bewahrt werden: Ein wesentlicher Teil der keramischen Fliesenarbeit des Künstlers Hubert Berchtold wurde gesichert und in die Außenfassade des geschwungenen Gebäudeteils integriert.
Besucherzahl verdoppelt
Das sich bereits seit einem Jahr in Betrieb befindliche neue Hallenbad verzeichnet eine positive Entwicklung: Mit knapp 240.000 Bade- und Saunagästen konnten die Besucherzahlen im Vergleich zur früheren Anlage verdoppelt werden. Zudem werden für das Jahr 2026 in Summe 380.000 Besucher im Seebad erwartet. Ambitioniert zeigt sich die Stadt auch in Sachen Energieeffizienz: Trotz doppelter Wasserfläche und erweitertem Angebot liegt der Energieverbrauch auf dem Niveau des ehemaligen Hallenbades.
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