Seebad Bregenz: Alles bereit zum Eintauchen

Am Areal des Bregenzer Hallenbads hat sich in den vergangenen Monaten viel getan, nun ist die gesamte Anlage fertiggestellt. Mit dem Rückbau des alten Seehallenbades konnten Flächen für die Gastgartenerweiterung und für großzügige Sportanlagen wie ein Streetball-Feld, einen Fußball- sowie zwei Volleyballplätze gewonnen werden. Mit der vollständigen Fertigstellung des geschwungenen, rund 260 Meter langen Gebäudeteils – der sogenannten „Schlange“ – wurden moderne Umkleiden, Duschen und Sanitäranlagen in die Anlage integriert.