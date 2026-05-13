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Einsatz in Frastanz

Frau stürzte in Bachbett

Vorarlberg
13.05.2026 08:47
(Bild: Bernd Hofmeister)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone
In Frastanz musste am Dienstagnachmittag eine Frau aus einem Bachbett geborgen werden. Nach ihrer Rettung wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.
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Der Zwischenfall ereignete sich am Dienstag gegen 14.40 Uhr in der Nähe eines Firmengeländes in Frastanz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine Frau zu Sturz und landete in einem Bachbett. Sie konnte sich aus dieser misslichen Lage nicht mehr selbst befreien, woraufhin Einsatzkräfte alarmiert wurden.

(Bild: Bernd Hofmeister)

Rasch aus Notlage befreit
Die alarmierten Helfer der Feuerwehr und der Wasserrettung waren rasch am Unfallort. Die Frau konnte zügig aus dem Gewässer geborgen werden.

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Nach der Erstversorgung wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins LKH Feldkirch gebracht.

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