Frau stürzte in Bachbett



Der Zwischenfall ereignete sich am Dienstag gegen 14.40 Uhr in der Nähe eines Firmengeländes in Frastanz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine Frau zu Sturz und landete in einem Bachbett. Sie konnte sich aus dieser misslichen Lage nicht mehr selbst befreien, woraufhin Einsatzkräfte alarmiert wurden.