Frau stürzte in Bachbett

Der Zwischenfall ereignete sich am Dienstag gegen 14.40 Uhr in der Nähe eines Firmengeländes in Frastanz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine Frau zu Sturz und landete in einem Bachbett. Sie konnte sich aus dieser misslichen Lage nicht mehr selbst befreien, woraufhin Einsatzkräfte alarmiert wurden.
Rasch aus Notlage befreit
Die alarmierten Helfer der Feuerwehr und der Wasserrettung waren rasch am Unfallort. Die Frau konnte zügig aus dem Gewässer geborgen werden.
Nach der Erstversorgung wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins LKH Feldkirch gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.