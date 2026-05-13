Auto „fetzenhin“, aber Lenker hat kaum Kratzer

Ein 23-jähriger Linzer fuhr am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von Steinerkirchen an der Traun. Als er laut seinen Angaben im Ortschaftsbereich Sölling einem Reh auswich, kam er rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Der Wagen dürfte sich danach, dem Schadensbild zufolge, zumindest einmal überschlagen haben.