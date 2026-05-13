Auto „fetzenhin“, aber Lenker hat kaum Kratzer

Seinen zweiten Geburtstag kann ein junger Linzer nach diesem schweren Unfall in Steinerkirchen an der Traun (OÖ) feiern: Er wich einem Reh aus, kollidierte mit zwei Bäumen und stieg nahezu unverletzt aus dem völlig zertrümmerten Auto.
Ein 23-jähriger Linzer fuhr am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von Steinerkirchen an der Traun. Als er laut seinen Angaben im Ortschaftsbereich Sölling einem Reh auswich, kam er rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Der Wagen dürfte sich danach, dem Schadensbild zufolge, zumindest einmal überschlagen haben.
Nur leicht verletzt
Wie durch ein Wunder wurde der Iraker dabei zumindest augenscheinlich nur leicht verletzt und konnte das völlig zerstörte Fahrzeug eigenständig verlassen. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung von der Rettung in das Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht.
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