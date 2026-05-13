Autozulieferer mit weniger Umsatz und mehr Gewinn

Heuer Umsatz zwischen 560 und 590 Millionen Euro erwartet

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Management einen Konzernumsatz zwischen 560 und 590 Millionen Euro. Der im Vergleich zum Vorjahr geringere Erlös wird neben dem UK-Verkauf auch mit der erfolgten Werksschließung im deutschen Weierbach begründet. Trotz des niedrigeren Umsatzes rechnet das Unternehmen mit einer stabilen oder leicht verbesserten Ertragslage und strebt eine EBIT-Marge von rund drei Prozent an. Im dominierenden Automotive-Bereich geht Polytec aufgrund von Produktionsüberkapazitäten und „verschärftem Verdrängungswettbewerb“ am europäischen Markt lediglich von einem geringen organischen Wachstum aus.