Eisheilige sind pünktlich und bleiben etwas länger

Mamertus, der erste Eisheilige, brachte am Montagnachmittag den lang ersehnten Regen, der die Dürre in der Landwirtschaft beendete. Schafskälte steht noch in den Sternen. Nächste Woche soll es übrigens wieder bis zu 25 Grad Celsius bekommen.
Mamertus, der erste Eisheilige, läutete am Montag pünktlich wie selten den an diesen Tagen zu erwartenden Wetterumschwung ein. „Es ist Zufall, dass es heuer genau passt, aber rund um diese Daten kommt es eben oft zu einer Nord-West-Strömung, die nochmal kalte Luftmassen bringt“, erklärt Meteorologe Christian Ortner von Geosphere Austria diese in der Fachsprache „Singularität“ genannte Erscheinung.
„Kalte Sophie“ wartet bereits
Bis 20 Liter Regen je Quadratmeter brachte der erste Eisheilige – diese Menge wurde in Braunau gemessen, in Vöcklabruck waren es nur drei Liter. Doch nach Mamertus kommen noch Pankratius, Servatius, Bonifatius und am 15. Mai die „Kalte Sophie“. Bis dahin wird es jedenfalls kühl – teils nur bis elf Grad Höchsttemperatur – und nass bleiben. Wie viel Regen zusammenkommt, ist noch unklar, am ersten Tag nach den Eisheiligen steht am Samstag jedenfalls der meiste Niederschlag in den Wetterkarten.
Dürre wird abgefedert
„Es sollte flächendeckend regnen“, so Christian Ortner. Dass genügend Nass zusammenkommt, um die niedrigen Grundwasserspiegel zu entlasten, ist derzeit noch unklar. Die Dürre in der Landwirtschaft wird jedenfalls abgefedert. Und kommende Woche können die Pflanzen dann „anschieben“, wenn es wieder bis zu 25 Grad warm werden soll.
Noch bis in den Juni hinein sind Kälteeinbrüche nichts Ungewöhnliches. Dass die Eisheiligen heuer so genau passen, ist Zufall.
Christian Ortner, Meteorologe
Doch erwartbare Kaltlufteinbrüche sind mit den Eisheiligen – sie kamen im Vorjahr übrigens eine Woche zu früh – noch nicht vorbei. Im Bauernkalender ist ab 4. Juni die Schafskälte eingetragen. Im Vorjahr blieb diese Singularität, die bis 20. Juni erwartbar ist, bei uns völlig aus.
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