Eisheilige sind pünktlich und bleiben etwas länger

„Kalte Sophie“ wartet bereits

Bis 20 Liter Regen je Quadratmeter brachte der erste Eisheilige – diese Menge wurde in Braunau gemessen, in Vöcklabruck waren es nur drei Liter. Doch nach Mamertus kommen noch Pankratius, Servatius, Bonifatius und am 15. Mai die „Kalte Sophie“. Bis dahin wird es jedenfalls kühl – teils nur bis elf Grad Höchsttemperatur – und nass bleiben. Wie viel Regen zusammenkommt, ist noch unklar, am ersten Tag nach den Eisheiligen steht am Samstag jedenfalls der meiste Niederschlag in den Wetterkarten.