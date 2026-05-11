Sport bei Hitze: Wann das lebensgefährlich wird

Keine einfache Faustregel, aber mehrere Anzeichen

Doch wie kommt es zu einer Überhitzung? Und – vor allem – was kann man dagegen tun? Die einfache Faustregel gibt es laut den Medizinern nicht. „Das Alter der Sportler spielt ebenso eine Rolle wie mögliche Vorerkrankungen, Trainingszustand und vor allem die Intensität der Anstrengung“, nennt Schobersberger ein paar Kriterien. Eine Formel kann Treml dann doch anbieten: „Nicht die Dauer, sondern die Intensität der körperlichen Anstrengung macht den Unterschied. Kürzer und sehr intensiv ist im Regelfall problematischer als Ausdauersport.“