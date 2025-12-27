Vorteilswelt
Hitze als Gefahr

Diese Schutzmaßnahmen gelten für Arbeiter ab 2026

Österreich
27.12.2025 08:30
Körperliche Arbeiten können im Sommer gesundheitsgefährdend sein.
Körperliche Arbeiten können im Sommer gesundheitsgefährdend sein.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Im Winter mag sie vielleicht fern scheinen, doch jetzt steht sie kurz bevor: Mit 2026 tritt die neue Hitzeschutzverordnung in Kraft und soll Arbeiter im Sommer besser schützen. Denn Hitze kann besonders bei körperlichen Arbeiten gefährlich werden.

Die Hitzeschutzverordnung des Arbeitsministeriums tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft und soll ab dem Sommer 2026 erstmals praktisch wirksam werden: Arbeitgeber müssen für Arbeiten im Freien einen Hitzeschutzplan bereitstellen und bei einer Hitzewarnung der GeoSphere Austria ab Stufe 2 („Vorsicht, gelb“, 30-34 Grad Celsius) die darin festgelegten Maßnahmen verpflichtend umsetzen.

Hitze als Gefahr für die Gesundheit
„Hitze ist längst zu einem ernsthaften Gesundheitsrisiko geworden“, sagte Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) laut Mitteilung. „Wer im Freien arbeitet, verdient bestmöglichen Schutz – und den stellen wir mit dieser Verordnung sicher.“

Verlagerung von Arbeitszeiten, weniger schwere Arbeiten
Der Hitzeschutzplan muss eine Beurteilung der Gefahren durch Hitze und UV-Strahlung sowie konkrete Schutzmaßnahmen enthalten. Genannt werden unter anderem Verlagerung von Arbeitszeiten, Reduzierung besonders schwerer Arbeiten, Beschattung sowie persönliche Schutzmaßnahmen wie Kopf- und Nackenschutz, UV-Schutzkleidung, Sonnenbrille und Sonnenschutzcreme. Außerdem sind Notfallmaßnahmen für Erste Hilfe bei Hitzesymptomen vorgesehen.

Weitere Maßnahmen möglich
Die Verordnung sieht zudem eine verpflichtende Kühlung bzw. Klimatisierung von Krankabinen und selbstfahrenden Arbeitsmitteln vor. Für Nachrüstungen sind Übergangsfristen vorgesehen.

