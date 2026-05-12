Geothermie für Graz: Gemeinderat gibt grünes Licht

Ein überraschendes Zerwürfnis zwischen den Projektpartnern im Herbst, dann die Einigung im Frühjahr – und jetzt folgt das grüne Licht im Grazer Gemeinderat. Das große Geothermie-Projekt für Graz, „Tiefenkraft“ genannt, ist wieder auf Schiene. 500 Millionen Euro sollen investiert werden, damit in St. Marein bei Graz und Kirchberg an der Raab heißes Wasser aus der Erde geholt und nach der Wärmeentnahme wieder zurückgepumpt wird. Etwa die Hälfte der Grazer Fernwärme soll künftig so gewonnen werden.