Nach Streit jetzt doch Einigung bei Mega-Projekt

Stadt Graz zahlt Risikoprämie

Am Freitag der nächste Knalleffekt: Es gibt eine Einigung zwischen allen Projektpartnern! Damit haben vor der Gemeinderatswahl Ende Juni viele nicht mehr gerechnet. Die Holding Graz spricht von einem „umfangreichen, komplexen Vertragskonstrukt, das mehrere hundert Seiten umfasst und in allen Details ausverhandelt wurde“. Der Kernpunkt aus Sicht der Stadt Graz: Sie muss keine Haftungs- und Patronatserklärungen abgeben. Sprich: Das Risiko, bis tatsächlich Wärme nach Graz fließt, liegt bei der OMV und der Energie Steiermark, die im Vorjahr ein gemeinsames Joint Venture gegründet haben.