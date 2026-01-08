Paukenschlag: Suche nach heißem Wasser startet

Untersuchungen in acht steirsichen Bezirken

Und jetzt gibt es noch mehr Hoffnung: Wie die OMV auf „Krone“-Anfrage bestätigt, starten im Februar die seismischen Messungen mit speziellen Lkw in acht steirischen Bezirken (Graz, Graz-Umgebung, Südoststeiermark, Hartberg-Fürstenfeld, Weiz, Voitsberg, Leibnitz und Deutschlandsberg). Auf einer Länge von 900 Kilometern wird eruiert, wo besonders viel heißes Wasser in der Erde zu finden ist. Die Messungen gehen in bis zu 3,5 Kilometer Tiefe. Dauern sollen die Arbeiten bis April.