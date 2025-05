Familienvater bezahlte Unfall mit seinem Leben

Selbst Fuschls Feuerwehrkommandant Peter Radauer zeigte sich schockiert: „Unfälle passieren bei uns immer wieder. So heftige allerdings nicht oft.“ Laut Alarmmeldung hat zudem eines der Unfallfahrzeuge automatisch die Einsatzkräfte verständigt – eine Premiere in Fuschl: „Die Straße ist gut befahren. Wenn etwas passiert, rufen Zeugen immer sehr schnell an. Aber vor allem in der Nacht können solche Pkw-Sensoren Leben retten“, erklärt Radauer.